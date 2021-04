Economia Brasil deve ter menor crescimento entre as dez maiores economias De acordo com o critério da paridade de poder de compra, o Brasil caiu da 9ª posição ocupada em 2018 e 2019 para a 12ª posição em 2020

O Brasil terá o pior desempenho econômico entre as dez maiores economias mundiais, considerando o critério da PPC (paridade de poder de compra), que reflete as diferenças de custo de vida entre os países. É o que mostra estudo feito a pedido da reportagem pelos economistas Claudio Considera e Juliana Trece, do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundaç...