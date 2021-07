Economia Brasil cria 280,7 mil vagas com carteira assinada em maio, segundo dados do governo Com resultado positivo, mercado de trabalho mostra recuperação diante da crise da Covid-19

Em maio, foi registrada a abertura de 280.666 vagas de emprego com carteira assinada no Brasil, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (1º) pelo Ministério da Economia. O saldo foi resultado de 1,548 milhão de contratações e 1,268 milhão de desligamentos no mês, de acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). A abertura de vagas fo...