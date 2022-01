Economia Brasil cria 2,7 milhões de empregos em 2021, aponta Caged País criou empregos mesmo em ano de pandemia e recuperou demissões feitas em 2020

O Brasil abriu 2,7 milhões de postos de trabalho com carteira assinada em 2021. Foram 20,7 milhões de contratações contra 18,0 milhões de demissões no período. Os números foram divulgados nesta segunda-feira (31) pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Os dados constam do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). O indicador considera apenas os trabalhadores c...