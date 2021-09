Economia Brasil cria 2,2 milhões vagas de emprego com carteira assinada em 2021 Só em agosto, foram abertos 372,2 mil novos postos de trabalho

O país registrou a abertura de 372,2 mil vagas de emprego com carteira assinada em agosto, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Previdência. No acumulado do ano, são 2,2 milhões de postos criados. O saldo no mês é resultado de cerca de 1,8 milhão de contratações e 1,4 milhão de desligamentos no mês, de acordo com os número...