Economia Brasil ainda falha na testagem de Covid quatro anos após primeiro caso Secretaria Municipal de São Paulo afirma dispor de uma ata de registro de preço para fornecimento de testes Covid nas unidades de saúde da capital, que pode ser acionada de acordo com a necessidade da rede

No dia 26 de fevereiro de 2020, quarta-feira de Cinzas, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso da Covid no Brasil. O paciente, um homem de 61 anos, havia viajado para a Itália dias antes. O país europeu enfrentava um caos generalizado no serviço de saúde e acumulava dezenas de mortos pelo novo vírus. Após o primeiro registro, não demorou para o Brasil entrar...