Economia Bombons e barras de chocolate ficam mais caros na Páscoa 2024, diz estudo Tradição da data, o bacalhau se manteve praticamente estável, com variação de 0,46% em relação ao ano passado

Barras e bombons de chocolate estão mais caros nesta Páscoa em comparação com os dois anos anteriores, segundo estudo da XP com dados da inflação. Consumidor deve gastar até 3,63% a mais em chocolates nesta Páscoa, diz o levantamento da corretora de investimentos com base no IPCA (Índice Nacional de Preços Ao Consumidor Amplo), que não inclui o ovo de Páscoa entre ...