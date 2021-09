Economia Bolsonaro veta suspensão à prova de vida do INSS O texto também autoriza que a prova de vida seja realizada por representante legal ou por procurador do beneficiário

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vetou a suspensão da prova de vida do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), aprovada pelo Congresso Nacional até 31 de dezembro de 2021. A decisão foi publicada na edição desta sexta-feira (3) do "Diário Oficial da União". Porém, aprovou meios alternativas para que segurados idosos e acamados possam fazer o procedimento anual....