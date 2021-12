Economia Bolsonaro sanciona lei que libera R$ 300 milhões para vale-gás em dezembro No ano que vem, os recursos para bancar o programa já estão computados no Orçamento de 2022, aprovado nesta semana. O programa tem vigência de cinco anos

O presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou nesta quarta-feira (22) um projeto de lei com abertura de crédito especial para bancar o auxílio-gás em dezembro. A medida foi aprovada no Congresso na última sexta-feira (17) e a sanção foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União nesta quarta. No ano, o preço médio do botijão de 13 quilos subiu mais de 30%...