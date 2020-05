Economia Bolsonaro sanciona lei que cria linha de crédito para micro e pequenas empresas Valor dos empréstimos previstos pela lei será de até 30% da receita bruta anual da empresa em 2019

O presidente Jair Bolsonaro sancionou, com vetos, a lei que cria linha de crédito para auxiliar micro e pequenas empresas durante a crise do novo coronavírus. A sanção publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 19. O valor dos empréstimos previstos pela lei será de até 30% da receita bruta anual da empresa em 2019. O montante máximo do benefício é de R...