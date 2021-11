Economia Bolsonaro sanciona criação de auxílio-gás de pelo menos 50% do valor do botijão de 13 kg Benefício será concedido para famílias inscritas no CadÚnico ou com membros que recebem BPC

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sancionou nesta segunda-feira (22) a criação de auxílio para compra de gás de cozinha. As famílias beneficiadas terão direito, a cada bimestre, a receber valor correspondente a pelo menos metade do preço do botijão de 13 kg. A lei do "auxílio Gás dos Brasileiros" determina que podem ser beneficiadas as famílias inscritas no Cad...