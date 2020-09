Economia Bolsonaro pede 'patriotismo' de redes de supermercado para evitar alta da cesta básica Empresas alertaram para alta de mais de 20% no preço de itens básicos de alimentação

Em conversa com apoiadores em Eldorado, interior de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que está dialogando com intermediários e com representantes de grandes redes de supermercados para tentar evitar uma alta maior nos produtos da cesta básica. O presidente disse que não irá dar "canetadas", mas pede "patriotismo". O preço de produtos como arroz ...