Economia Bolsonaro passa para virtual encontro do Mercosul com presença de Fernández e alega ômicron Cúpula está marcada para próximo dia 17 e seria primeira de trabalho com líder argentino

O governo brasileiro transformou a reunião presencial da cúpula de presidentes do Mercosul, que ocorreria no Brasil em 17 de dezembro, em encontro virtual. Segundo interlocutores do Itamaraty, o motivo seria o avanço da nova variante ômicron, considerada "de preocupação", pela OMS (Organização Mundial da Saúde) Os demais países do bloco já teriam sido notifi...