Economia Bolsonaro muda os dados, e hidrelétricas não devem parar mesmo na pior crise Técnicos do setor, afirmam que, mesmo diante das piores projeções nenhuma usina corre o risco de parar

O Brasil enfrenta uma das mais severas crises hídricas mas está distante do cenário previsto pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Ele conclamou a população a economizar energia para evitar o colapso de hidrelétricas. "Em grande parte dessas represas já estamos na casa de 10%, 15% de armazenamento. Estamos no limite do limite. Algumas vão deixar de funcio...