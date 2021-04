Economia Bolsonaro inclui Correios no Programa Nacional de Desestatização Governo quer privatização da empresa, PPI já fez 1ª parte dos estudos

O presidente Jair Bolsonaro incluiu os Correios no PND (Programa Nacional de Desestatização). O decreto foi publicado nesta 4ª feira (14.abr.2021) no Diário Oficial da União. Eis a íntegra (49 KB). A inclusão da estatal no programa de privatização do governo foi recomendada pelo CPPI (Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos), em reu...