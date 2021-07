Economia Bolsonaro diz que Economia exagerou na reforma tributária e que Receita foi 'com sede ao pote' A versão da reforma do IR (Imposto de Renda) encaminhada ao Congresso pelo Ministério da Economia no fim de junho gerou uma onda de críticas ao texto feitas por empresários e especialistas

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta terça-feira (20) que "houve um exagero" por parte do Ministério da Economia na elaboração da reforma tributária e que a Receita Federal foi "com muita sede ao pote". As declarações foram dadas em entrevista à rádio Itatiaia. "Houve um exagero por parte da Economia na reforma tributária, já está sendo acert...