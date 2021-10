Economia Bolsonaro diz que Brasil vai enfrentar problemas de abastecimento De acordo com o mandatário, o cenário de possível falta de produtos em 2022 está relacionado com a crise energética na China

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, nesta quinta-feira (7), que o Brasil deve enfrentar "problemas de abastecimento" no ano que vem. De acordo com o mandatário, o cenário de possível falta de produtos em 2022 está relacionado com a crise energética na China. "Eu vou avisar um ano antes, fertilizantes: por questão de crise energética, a China com...