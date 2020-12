Economia Bolsonaro diz que Bolsa Família não terá 13º por culpa de Maia, que chama presidente de mentiroso Chefe do Executivo disse que presidente da Câmara deixou MP caducar; deputado rebate dizendo que medida caiu a pedido do governo

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) transferiu para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a responsabilidade por beneficiários do Bolsa Família não receberem uma 13ª parcela do programa neste ano. O deputado respondeu chamando o chefe do Executivo de mentiroso. A 13º cota do benefício era uma promessa de campanha de Bolsonaro e foi paga apenas em 201...