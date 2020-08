Economia Bolsonaro defende privatizações e teto de gastos após debandada na Economia Presidente diz que privatizar está longe de ser 'pegar uma estatal e colocá-la numa prateleira'

No dia seguinte à "debandada" de dois secretários do Ministério da Economia insatisfeitos com travas à agenda liberal, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) defendeu nas redes sociais as privatizações de empresas deficitárias e o teto de gastos, mas minimizou a ação de outros ministros pela flexibilização da principal âncora fiscal do governo. "O estado está i...