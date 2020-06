Economia Bolsonaro anuncia prorrogação do auxílio emergencial em valores decrescentes "Estamos estudando: R$ 500, R$ 400 e R$ 300", afirmou o presidente em transmissão ao vivo no Facebook

O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira, 25, a prorrogação do auxílio emergencial em valores decrescentes. "Serão com toda certeza $1.200 reais em três parcelas. Deve ser dessa maneira, estamos estudando: R$ 500, R$ 400 e R$ 300", afirmou o mandatário em transmissão ao vivo no Facebook ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes. Segundo Guedes, a i...