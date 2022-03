Economia Bolsas globais voltam a cair com ataques da Rússia à Ucrânia As principais Bolsas na Europa e nos Estados Unidos voltaram a operar no terreno negativo nesta terça-feira (1º), enquanto o dólar mantém a valorização acentuada frente ao rublo russo

Os ataques da Rússia contra as principais cidades da Ucrânia e as incertezas sobre o desenrolar do conflito na região provocam uma nova onda de nervosismo entre os investidores globais. As principais Bolsas na Europa e nos Estados Unidos voltaram a operar no terreno negativo nesta terça-feira (1º), enquanto o dólar mantém a valorização acentuada frente ao rublo ...