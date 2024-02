Economia Bolsa tem leve alta com impulso de ações da Vale; dólar avança Alta na bolsa brasileira de 0,16% nesta quinta-feira,22, acompanhando os índices do exterior, e fechou aos 130.240 pontos, garantindo desempenho positivo com apoio de um avanço de 1,06% nas ações da Vale

A Bolsa brasileira registrou alta de 0,16% nesta quinta-feira,22, acompanhando os índices do exterior, e fechou aos 130.240 pontos, garantindo desempenho positivo com apoio de um avanço de 1,06% nas ações da Vale, a empresa de maior peso no Ibovespa. Em Wall Street, os principais índices de ações tiveram forte alta, embalados pela repercussão aos resultados e prev...