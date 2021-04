Economia Bolsa cai com incerteza sobre rumo da política fiscal Juro nominal está em 2,75%, e o mercado projeta taxa de 5,25% no término de 2021

A Bolsa de Valores brasileira caía 0,35% perto das 11h25, aos 118.385 pontos, com os investidores ainda atentos ao desenrolar do Orçamento. No exterior, apenas Dow Jones tinha perdas de 0,33%. S&P e Nasdaq avançavam 0,11% e 0,65%, respectivamente. O dólar, por sua vez, mostrava sessão volátil. A moeda oscilava entre altas e baixas já nas primeiras horas da man...