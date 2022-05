Economia Boletim de Monitoramento aponta que clima tem influência positiva no Tocantins nos Cultivos de Verão Volume de chuvas durante as primeiras semanas de abril se tornaram favoráveis para o desenvolvimento do milho segunda safra, soja e arroz

Um estudo que abrange o monitoramento das principais regiões produtoras de grãos do país, considerando os cultivos de verão na Safra 2021/2022, aponta que em relação ao milho segunda safra, no Tocantins, os bons volumes de chuva registrados até o momento favorecem o desenvolvimento das lavouras. O Boletim de Monitoramento Agrícola (BMA)destaca que no estado, 30% deste t...