Economia Bolão de quatro cotas leva prêmio de R$ 1,4 milhão da Lotofácil em Wanderlândia Uma aposta de Porto Nacional teve 14 acertos e levou prêmio de R$ 1.547,63

Um bolão de quatro cotas apostou 15 dezenas em Wanderlândia e acertou todos os 15 números necessário para vencer sozinha o concurso 1423 da Lotofácil. Os quatro felizardos dividirão o prêmio de R$ 1.483.584,52. É a única aposta vencedora do concurso. O registro do bolão ocorreu na Loteria da Sorte, na rua Gomes Calado, no centro da cidade, a 417 km da capital, no nor...