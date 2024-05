Economia Bolão de Palmas ganha mais de R$ 2,5 milhões na Lotofácil Aposta foi realizada em uma lotérica da região sul da capital e acertou as 15 dezenas sorteadas

Um bolão de Palmas, foi um dos três ganhadores do concurso 3100 da Lotofácil e levou o prêmio R$2.561.075,50. Os números sorteados foram: 01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 09 - 10 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 25.