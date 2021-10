Economia Boa produção de melancia no Tocantins ajuda no aumento da oferta nas Ceasas do país Entre as principais microrregiões do Tocantins que enviaram o produto às Centrais de Abastecimento, destacam-se as cidades de Miracema, Gurupi e Rio Formoso, com 2,33 mil toneladas

De acordo com o 10º Boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado nesta terça-feira (19), o volume da produção de melancia no Tocantins auxiliou na comercialização dessa fruta e queda das cotações. Segundo o levantamento, o mês de setembro foi marcado por aumento da oferta e...