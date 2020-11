Economia Black Friday tem disparada de pedidos online e lojas físicas vazias Até o início da tarde, 4,757 milhões de pedidos já tinham sido fechados, resultando em um faturamento de R$ 3,14 bilhões para o ecommerce, segundo monitoramento da Neotrust/Compre&Confie

