Economia Black Friday chinesa promete ofertas a brasileiros Data celebrada nesta quarta (11) tem descontos e antecipa o saldão do fim de novembro

Conhecido na China como 'Dia dos Solteiros', o dia 11 de novembro acabou se tornando, no Brasil, a 'Black Friday chinesa'. Assim como no país asiático, marcas e sites aproveitam para fazer promoções que antecipam a tradicional Black Friday, celebrada, neste ano, em 27 de novembro. Por aqui, a varejista Americanas reuniu milhões de produtos com até 60% de desc...