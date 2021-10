Economia Bitcoin supera a casa dos US$ 66 mil e alcança nova máxima histórica O maior valor até então havia sido alcançado em 14 de abril, quando a cotação do bitcoin atingiu US$ 63.530 (R$ 352.700)

O bitcoin superou nesta quarta-feira (20) a marca dos US$ 66.000 (R$ 366.400), renovando sua máxima histórica alcançada em abril. Por volta do 12h30, a criptomoeda registrava valorização de cerca de 5,5%, negociada a US$ 66.690 (R$ 370.200), segundo dados da Bloomberg. O maior valor até então havia sido alcançado em 14 de abril, quando a cotação do bitcoin ...