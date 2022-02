Economia Benefício extraordinário do Auxílio Brasil vai ser pago em fevereiro Segundo a pasta, as famílias com direito à renda e que estão incluídas na folha de pagamento de fevereiro já começaram a ser notificadas sobre o novo valor

O Ministério da Cidadania irá pagar o benefício extraordinário de R$ 400 do programa Auxílio Brasil a partir da próxima segunda (14). Segundo a pasta, as famílias com direito à renda e que estão incluídas na folha de pagamento de fevereiro já começaram a ser notificadas sobre o novo valor. A renda maior atende a decreto do presidente Jair Bolsonaro (PL), que determ...