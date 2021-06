Economia BC prevê inflação de 8,5% em agosto e estouro do teto da meta em 2021 No pior cenário traçado pela autoridade monetária, a inflação pode chegar a 6,4% no fim do ano

O BC (Banco Central) prevê que a inflação alcance 8,5% no acumulado de 12 meses até agosto, segundo relatório divulgado nesta quinta-feira (24). Para a autoridade monetária, depois disso, o indicador cairia progressivamente até chegar em 5,8% no fim de 2021, 0,55 ponto percentual acima do teto da meta para o ano. A estimativa do BC é de alta mensal de 0,62% em jun...