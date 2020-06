Economia Barreira da Adapec entre o TO e GO apreende 460 kg de pescado clandestino Produtos não tinham registro no serviço oficial e proprietário acabou multado em R$ 2,5 mil.

Os fiscais da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), que atuam na barreira volante e fixa de Talismã, apreenderam 460 kg de pescado sem procedência comprovada e multaram o proprietário em R$ 2,5 mil. O caso ocorreu na última quarta-feira, 24, na barreira localizada na divisa do Tocantins com Goiás. Conforme a Adapec, a carga foi destruída no aterro sanitá...