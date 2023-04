A Bandeirantes fechou uma excelente parceria no segmento de bebidas destiladas, com o Grupo Campari, uma das maiores empresas de bebidas destiladas premium do mundo. O portfólio do Campari Group conta com mais de 50 marcas, dividido nas categorias de Aperitivos, Cachaças, Vinhos, Espumantes, Gin, Licores, Vodka, Wisky entre outros.

As marcas de renome internacional incluem Aperol, Bulldog, Campari, Cinzano, Frangélico, SKYY Vodka e Wild Turkey, além das marcas nacionais com grande prestigio como a cachaça Sagatiba, o conhaque Dreher e o Wisky Old Eight.

No acordo firmado entre as empresas serão distribuídos em Goiás o portfólio popular e para Tocantins os portfólios popular, premium e super premium.