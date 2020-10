Economia Banco Mundial aprova empréstimo de R$ 5,76 bilhões para ampliação do Bolsa Família A medida faz parte do projeto do banco para proteger a renda de pessoas pobres afetadas pela pandemia de Covid-19, afirma a entidade

O Banco Mundial divulgou nesta sexta-feira (30) que aprovou um empréstimo de US$ 1 bilhão (R$ 5,76 bilhões) para que o Brasil possa expandir o programa Bolsa Família. A medida faz parte do projeto do banco para proteger a renda de pessoas pobres afetadas pela pandemia de Covid-19, afirma a entidade. "O programa apoiará a ampliação do programa Bolsa Família, po...