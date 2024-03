Economia Banco Central reduz Selic a 10,75% ao ano e só sinaliza mais um corte de 0,5 ponto Copom mantém intensidade aplicada desde o início da flexibilização, pela sexta vez seguida

O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central reduziu nesta quarta-feira (20) a taxa básica de juros (Selic) em mais 0,5 ponto percentual, de 11,25% para 10,75% ao ano. Em decisão unânime, o colegiado também alterou o trecho do comunicado que sinaliza os próximos passos da autoridade monetária —aguardado com grande expectativa pelo mercado. Nesse ponto,...