Economia Banco Central diz que juros podem voltar a subir se Renda Cidadã furar teto Declaração foi interpretada como um alerta contra o uso de precatórios - dívida da União reconhecida pela Justiça - e de parte do Fundeb (fundo da educação) no financiamento do programa

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou, nesta quinta-feira (1º), que os juros voltarão a subir no país se o governo abrir mão do que chamou de arcabouço vigente. As declarações foram dadas em um evento do banco JPMorgan. A fala foi interpretada como um alerta contra o uso de precatórios -dívida da União reconhecida pela Justiça- e de parte ...