Economia Balanço da Agrotins 2020 100% Digital será divulgado em redes sociais nesta sexta-feira Plataforma que oferece cursos, palestras e oportunidades de negócios do evento ficará disponível até a meia noite também desta sexta

Nesta sexta-feira, 26, o Governo do Tocantins divulgará balanço da Feira Agrotecnológica do Tocantins (Agrotins) 2020 100% Digital, que será transmitido ao vivo em suas redes sociais, por meio de live, a partir das 16 horas. Dona do título de primeiro evento do agronegócio totalmente on-line, a plataforma que armazena as informações e programações teve mais de 463...