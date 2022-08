Economia Auxílio taxista é pago a 297 profissionais no Tocantins Primeiro repasse no valor de R$ 2 mil a cada profissional é referente aos meses de julho e agosto

O Auxílio Taxista pagou as duas primeiras parcelas a 297 motoristas de táxi do Tocantins. Na última terça-feira, 16, teve início a transferência dos valores aos beneficiários aprovados na primeira etapa de análise. Entre os estados da região norte, o Tocantins é o que possui o menor número de taxistas contemplados com o benefício até o momento, 297. Na seq...