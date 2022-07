Economia Auxílio para taxistas começa em agosto e pode beneficiar 330 profissionais em Palmas e Araguaína Benefício de até R$ 2 mil pode alcançar 173 permissionários de táxi em Palmas e 165 em Araguaína; valor será pago também a caminhoneiros

O pagamento dos Benefícios Emergenciais BEm-Caminhoneiro e BEm-Taxista, no valor de R$ 1 mil, terá início no mês de agosto com duração até dezembro e há estimativa de que alcance mais de 330 profissionais na capital e Araguaína. Em Gurupi a prefeitura ainda não tem informações. O governo definiu na segunda-feira, 25, que o Auxílio Caminhoneiro será pago em ago...