Economia Auxílio emergencial: governo federal liberou R$ 184,6 bilhões a 67,2 milhões de pessoas Presidente Jair Bolsonaro deve editar nesta terça-feira (1º) uma medida provisória estendendo o auxílio por mais quatro meses

O governo federal liberou R$ 184,6 bilhões a 67,2 milhões de beneficiários do auxílio emergencial até esta segunda-feira (31). O auxílio emergencial foi criado para mitigar a crise econômica causada pela pandemia da Covid-19. Com o isolamento social, milhões de brasileiros ficaram sem trabalhar. A intenção era fazer três pagamentos de R$ 600 mensais. Com a contin...