Economia Auxílio emergencial elevou a participação das transferências de renda no Tocantins em 2020 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua revela que no ano passado, a proporção de domicílios com pessoas recebendo outros programas sociais chega a mais de 28%

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua 2020: Rendimento de todas as fontes, aponta que no Tocantins, cerca de 144 mil domicílios estavam recebendo outros programas sociais, no ano passado. Em 2019, eram apenas 3 mil unidades (a proporção saltou de 0,5% para 28,2%).Segundo o levantamento, isso tem como explicação, o pagamento do Auxílio Emergencial q...