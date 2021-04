Economia Auxílio emergencial de Palmas já recebeu mais de 8,5 mil inscrições de famílias em vulnerabilidade Inscrições começaram há dois dias e podem ser feitas no site do programa até a próxima semana, na quarta-feira, 7

Em dois dias e meio de inscrições, o Projeto Cartão Família da Prefeitura de Palmas já recebeu mais de 8.557 inscrições para o recebimento do auxílio emergencial. Esse benefício será deve contemplar 15.398 famílias e paga em três parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 200,00. O valor do investimento do Município nesse projeto é de R$ 10 milhões. Conforme a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedes), os números de inscritos são da segunda-feira, 26, até o final d...