Economia Auxílio emergencial é reduzido e captação da poupança fica menor em outubro Os dados, divulgados nesta sexta-feira (6) pelo Banco Central, mostram que o resultado de outubro, no entanto, continua acima do registrado para o mês nos anos anteriores

Os depósitos em caderneta poupança superaram os saques em R$ 7 bilhões em outubro, menor valor desde a chegada do novo coronavírus ao Brasil e quase metade do registrado no mês anterior, de R$ 13,2 bilhões. Os dados, divulgados nesta sexta-feira (6) pelo Banco Central, mostram que o resultado de outubro, no entanto, continua acima do registrado para o mês nos an...