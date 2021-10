Economia Auxílio Brasil não paga o valor de uma cesta básica nas capitais do país Com a disparada no preço dos alimentos, o custo médio da cesta básica subiu em 11 cidades em setembro, segundo último levantamento do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), e sem tendência de queda

