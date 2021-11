Economia Auxílio Brasil começa a ser pago nesta quarta (17); veja as datas de pagamento Pagamento será pago pela Caixa, seguindo o calendário do Bolsa Família

O Auxílio Brasil chega às famílias mais vulneráveis a partir desta 4ª feira (17.nov.2021). O benefício será pago pela Caixa Econômica Federal, nos mesmos dias de pagamento do Bolsa Família. De acordo com a Caixa, o Auxílio Brasil seguirá o calendário de pagamento do Bolsa Família porque que a população já está habituada a este cronograma. Logo, ...