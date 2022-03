Economia Aumento irregular em combustíveis geram autuações a nove postos em Araguaína, Gurupi e Colinas Eles teriam reajustado os preços da gasolina e diesel antes do aumento da Petrobras entrar em vigor, na última sexta-feira, 11

Na última sexta-feira, primeiro dia em que entrou em vigor o reajuste da Petrobras no preço da gasolina, diesel e gás de cozinha, nove estabelecimentos das cidades de Araguaína, Gurupi e Colinas do Tocantins receberam autuações por irregularidades nos valores. De acordo com o Procon Tocantins, em Araguaína e Gurupi houve a autuação em relação à venda de gasolina e em C...