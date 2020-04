O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou, em coletiva realizada nesta terça-feira (31), a suspensão do aumento do preço dos remédios no País por 60 dias. O presidente Jair Bolsonaro afirmou, no Twitter, que a decisão veio após um acordo com a indústria farmacêutica.

Medida é para evitar abusos em tempos de pandemia do coronavírus. Mandetta reforçou a orientação para seguir as ordens das secretarias estaduais para isolamento. Ele também voltou a condenar o que vem sendo chamado de “isolamento vertical”. Ou seja, isolar apenas grupos de risco.