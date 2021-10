Economia Aumento de fraude com Pix tem relação com a reabertura da economia, diz presidente do BGC De acordo com o Morgan Stanley o Banco Central está fazendo mudanças para evitar fraudes e outros crimes

O presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, afirmou nesta sexta-feira (1º) que o aumento das fraudes no Pix está mais relacionado à reabertura da economia do que com as regras aplicadas ao sistema de pagamentos instantâneos. Em evento virtual promovido pelo Morgan Stanley, ele ressaltou que o BC promoveu mudanças no Pix para evitar fraudes e outros crimes...