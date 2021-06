Economia Aumento das bandeiras tarifárias deve deixar conta de luz dos brasileiros ainda mais cara Reajuste deve ser de mais de 20%, e será o primeiro desde 2019

Diante da pior crise hídrica na região das hidrelétricas dos últimos 91 anos e do acionamento de usinas termelétricas para garantir o fornecimento de energia, as contas de luz devem ficar mais caras no país este ano. Isto porque, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) irá aumentar os valores das bandeiras tarifárias – um adicional cobrado nas faturas para cobrir a...