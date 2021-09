Economia Aumento da inflação em economias avançadas pode reduzir investimentos em emergentes, diz BC Em documento, o Banco Central recomenda que os bancos tenham prudência na política de gestão de capital e alinhem com seus clientes as incertezas presentes no atual momento econômico

O aumento recente da inflação em economias avançadas deve levar a alta de juros nesses países e afetar de forma negativa o fluxo de investimentos aos emergentes. A avaliação foi publicada na ata da reunião do Comef (Comitê de Estabilidade Financeira) do Banco Central, divulgada nesta quarta-feira (8). De acordo com a autoridade monetária, o aperto monetário global...